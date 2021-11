Allegri, allarme rosso: Conte e Paratici schiantano la Juventus

Conte e Paratici sulla strada della Juventus sul mercato dopo l’arrivo sulla panchina del Tottenham del tecnico salentino

Un po’ di sereno sulla Juventus dopo il convincente poker contro lo Zenit in Champions League, che rianima la squadra di Allegri sprofondata in una crisi di risultati e di gioco in campionato a seguito dei due tonfi consecutivi con Sassuolo e Verona.

Dybala e Chiesa sugli scudi, un po’ meno Morata: lo spagnolo ancora deludente, a parte il gol liberatorio nel finale a risultato comunque già acquisito. La dirigenza della Continassa riflette sulla possibilità o meno di riscattare definitivamente a fine stagione il centravanti, versando i 35 milioni di euro pattuiti nell’accordo dell’estate 2020 con l’Atletico Madrid.

La ‘vecchia Signora’ sta cercando un bomber giovane e di livello sul mercato, con Morata che potrebbe così fare le valigie in estate. Ecco quindi il pressing bianconero di vecchia data per Dusan Vlahovic, esploso con la maglia della Fiorentina nell’ultimo anno e mezzo. E proprio il gioiello classe 2000 sarà l’osservato speciale di Allegri e Cherubini all’Allianz Stadium, nell’atteso match di sabato in campionato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic lontano: Conte e il Tottenham fanno sul serio

Vlahovic sta continuando a segnare con una regolarità impressionante, piazzandosi tra i migliori prospetti nel suo ruolo a livello internazionale. Lo certifica l’ultima tripletta che ha trascinato i viola al successo contro lo Spezia, con l’attaccante che si è messo alle spalle le turbolenze sul rinnovo e la contestazione di una frangia del tifo fiorentino. A gennaio o a fine stagione sarà addio alla Fiorentina, considerando la spaccatura sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2023. La Juve è attenta sugli scenari in merito a Vlahovic, ma i rapporti non certo idilliaci con la Fiorentina malgrado l’affare Chiesa non aiutano il club presieduto da Agnelli. Il patron viola Commisso infatti preferirebbe cedere il centravanti (valutano almeno 60 milioni) all’estero e non ai bianconeri, con le big di Premier League in articolare che avrebbero la disponibilità economica necessaria per battere la concorrenza della Juventus.

Cherubini – considerato la situazione attuale non rosea delle casse bianconere – punta soprattutto ad un’offensiva a giugno per Vlahovic, quando potrebbe essere però troppo tardi. In ascesa le quotazioni del Tottenham dopo l’arrivo di Conte in panchina: il mister salentino potrebbe spingere per l’acquisto del giocatore insieme a Paratici, altro ex juventino che già in tempi non sospetti aveva messo nei radar il serbo. Vecchi amici, adesso nemici, sulla strada della ‘Vecchia Signora’.