CMIT TV | Juventus e Inter, allarme Vlahovic: “Subito escluse!”

Annuncio dell’agente Davide Torchia su Dusan Vlahovic, giovane bomber in rotta con la Fiorentina e seguito anche dalla Juventus

In scadenza di contratto a giugno 2023, Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione. L’attaccante classe 2000 piace a molte società italiane, Juventus e Inter su tutte, ed europee, pronte a ingolosire Commisso con offerte allettanti. La Viola potrebbe dunque farlo partite la prossima estate per non rischiare di perderlo a costo zero dopo un anno. Del futuro di Vlahovic ha parlato l’agente Davide Torchia ai microfoni di CMIT TV.

Calciomercato Juventus, annuncio di Torchia sul futuro di Vlahovic

Chiaro il messaggio di Torchia sul bomber: “Non credo che Vlahovic vada via a gennaio. A giugno può andare alla Juventus, ma anche a tanti altri club. Se lui fa una questione tecnica allora può andar bene restare alla Fiorentina o cambiare per avere una crescita. Se lui fa un discorso economico, noi italiani siamo automaticamente fuori, e poi deve andare a scontrarsi su un campionato un pelino più complicato rispetto alla Serie A che è la Premier League“.