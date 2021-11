Calciomercato Juve, gli ottavi di Champions per finanziare Vlahovic: le cifre

Calciomercato Juve: questa sera i bianconeri possono già staccare il pass per gli ottavi di Champions. Nuovi introiti per il colpo Vlahovic

È il giorno di Juventus–Zenit. Questa sera, all’Allianz Stadium, la squadra di Allegri avrà la possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. Un importante traguardo anche dal punto di vista economico.

Come riportato da ‘Tuttosport’, la qualificazione agli ottavi di Champions League porterebbe nelle casse della Juventus ben 25 milioni di euro. Una cifra che andrebbe a sommarsi ai 51 milioni già incassati finora dal club per la partecipazione alla massima competizione europea. 25 milioni che equivalgono all’incirca anche a metà del costo del cartellino di Dusan Vlahovic, grande obiettivo in attacco in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, ‘tesoretto’ Champions League per Vlahovic: tutte le cifre

Come noto, Vlahovic è in cima alla lista della dirigenza della Juventus per rinforzare l’attacco. Il club bianconero è alla ricerca dei gol perduti dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e punta ad aggiungere un nuovo bomber al fianco di Dybala. Il preferito è proprio il gioiello serbo, che lascerà la Fiorentina dopo la rottura con Rocco Commisso.

La sua valutazione è di almeno 50-60 milioni di euro con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, nel giugno 2023. E metà del cartellino del classe 2000 potrebbe essere finanziata proprio dalla qualificazione agli ottavi di Champions. La Fiorentina è avvisata.