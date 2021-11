Juventus e Allegri al centro del ciclone dopo le due sconfitte consecutive in campionato: i commenti nel corso della ‘Bobo TV’

Il ko di Verona ha certificato definitivamente la crisi della Juventus di Allegri. La squadra bianconera è sprofondata a -16 da Milan e Napoli, mentre questa sera può qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo.

Nel corso della ‘Bobo TV’, in diretta su Twitch, Antonio Cassano si è espresso così: “Di Allegri abbiamo già parlato. Però va anche detto che questi giocatori che guadagnano 6-7-8 milioni e che stanno facendo schifo devono prendersi delle responsabilità. Col Verona ho visto paura e poca personalità, solo Dybala ci ha provato. Non posso pensare che Cuadrado, Bentancur o Rabiot siano questi. Poi Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Arthur, Danilo… Per me anche la società ha delle colpe: ha richiamato un allenatore che tre anni fa era questo e oggi è ancora questo. Ma non posso pensare che i giocatori siano da meno”.

“Juve massacrata dal Verona”: i commenti alla ‘Bobo TV’

“Ho visto gli highlights, il Verona li ha massacrati. Dybala poteva fare il 2-2, però non c’è stata partita. La Juventus è questa, non gioca a calcio, lo diciamo dall’inizio dell’anno. I giocatori saranno felici di giocare così? No. La Juve deve giocare un bel calcio. Fa fatica tutte le domeniche, è sempre la solita storia”, ha dichiarato Vieri.

Infine, Adani si è espresso così su Allegri: “Deve farsi aiutare dalla società. La società deve intervenire e lui deve farsi aiutare. Non si sta dimostrando all’altezza per riprendere dei vecchi discorsi che non esistono più. Anche in Alaska o in Africa sanno che questo non è proporre calcio. Non si può lasciare questo ai tifosi della Juve. Una società deve sempre essere vigile e saper intervenire. Nessun giocatore si diverte, non basta andare in ritiro”.