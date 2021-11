Calciomercato Juventus, Pogba ha detto sì | Ecco come può arrivare

Il nome di Paul Pogba resta in orbita Juventus sul calciomercato e fa emozionare i tifosi. Nuova svolta per il centrocampista e occhio allo sconto

Paul Pogba e la Juventus, un matrimonio felicissimo e che ha dato i suoi frutti ormai diverse stagioni fa, interrotto poi dal ritorno del francese al Manchester United.

Il centrocampista non ha ancora rinnovato il contratto con i Red Devils, in scadenza al termine della stagione e rappresenta un desiderio per molte big sul calciomercato. A partire proprio dai bianconeri, che in quella zona di campo hanno necessità di quantità, qualità e probabilmente anche una piccola rivoluzione. Pogba resta un sogno, e anche un obiettivo, per Massimiliano Allegri: ora la trattativa è pronta a concretizzarsi. Il ritorno può decollare, ma alle giuste condizioni e con un tassello in più (fondamentale) per il buon esito dell’affare: la volontà del calciatore.

Calciomercato Juventus, Pogba ha detto sì: le condizioni per il ritorno

Le maggiori big restano vigili per verificare il futuro del centrocampista, ma lui sembra avere in mente ben chiara la sua eventuale destinazione. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il francese preferirebbe il ritorno alla Juventus anche rispetto a destinazione come PSG e Real Madrid. Da considerare la stima e gli ottimi rapporti con calciatori come Paulo Dybala, oltre che con Massimiliano Allegri. Inoltre, il centrocampista beneficerebbe del Decreto Crescita che gli garantirebbe condizioni migliori a lordo. L’ostacolo è legato alle cifre che percepisce il calciatore, sui 14 milioni netti a stagione più corposi bonus. Per questo, la Juventus dovrà concretizzare uscite pesanti: su tutti, Aaron Ramsey che guadagna 8 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, il ritorno di Pogba potrebbe concretizzarsi anche con uno sconto: il centrocampista, infatti, potrebbe abbassare le pretese in caso di contratto triennale.