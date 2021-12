Juventus, UFFICIALE: infortunio Dybala, l’esito degli esami

Non c’è pace per Paulo Dybala. Nuovo stop per l’attaccante argentino durante la partita contro il Venezia: ecco l’esito degli esami effettuati

La Juventus non è certamente nel suo miglior momento di forma. Dopo un inizio di tanto al di sotto delle aspettative e troppi alti e bassi, è arrivato solo un pareggio anche contro il Venezia.

Non è stata l’unica nota stonato nella serata contro i veneti. Paulo Dybala, infatti, già nei primi minuti di gioco è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Nuova tegola per Massimiliano Allegri, per cui l’argentino è elemento importantissimo nelle dinamiche di gioco e non solo. Oggi sono stati effettuati gli esami strumentali per capire l’entità del problema accusato dall’argentino. Ecco cosa è emerso.

Juventus, Dybala ko: arriva l’esito degli esami

La Juventus ha comunicato ufficialmente la situazione relativa Dybala. Ecco di seguito quanto espresso dai bianconeri: “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Per fortuna, Allegri può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni dell’attaccante. Ma non del tutto. Il 2021 del calciatore argentino potrebbe essere già finito, a meno di recuperi lampo. Un’altra tegola per Allegri che già deve fare i conti con questioni tattiche non di poco conto, qualche assenza di troppo e un gruppo che fa fatica a decollare.