Mirino puntato: “È lui uno dei problemi principali della Juventus”

La Juventus dopo il passo falso contro il Venezia ha arrestato la propria rincorsa e i processi inevitabilmente ripartono. Nel mirino un big di Allegri

Si è fermata a Venezia la rincorsa Champions della Juventus, che ha quindi concluso la propria striscia di vittorie pareggiando in trasferta contro una neopromossa. Gara non semplice che si è messa subito in salita con l’infortunio di Dybala, prima di ritrovarsi comunque avanti con Morata all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi però la compagine di Allegri ha staccato prematuramente la spina, consentendo al Venezia di rientrare in gara fino al bel gol di Aramu che di fatto ha fissato il punteggio sull’1-1.

Uno stop brusco ed inaspettato che porta ancora una volta i bianconeri a riflettere sulla propria crescita di squadra. Ci sono infatti diversi singoli importanti della rosa di Allegri che stanno performando al di sotto delle loro abituali capacità. Tra questi anche Cuadrado, sbalzato peraltro spesso su tutte le posizioni della corsia di destra.

Juventus, Sconcerti su Cuadrado: “È uno dei principali problemi della squadra”

Le prestazioni di Cuadrado, seppur con qualche gol in più, sono in calo rispetto al giocatore dominante della passata stagione, che era per larghi tratti insieme a Ronaldo e Chiesa sempre tra i migliori nonostante le difficoltà.

A sottolineare i passettini all’indietro dell’esterno colombiano ci ha pensato il giornalista Mario Sconcerti, che nel corso del programma ‘Pressing’ in onda sulle reti ‘Mediaset’ ha detto: “Cuadrado in questo momento è uno dei principali problemi della sua squadra. Non salta più l’uomo e corre meno. Fino a qualche mese fa era l’equilibratore della squadra, oggi manca”.

Cuadrado ad ogni modo fin qui, dal punto di vista strettamente numerico, ha messo a referto già tre reti in 15 apparizioni di Serie A, mentre è sottoritmo dal punto di vista degli assist. Ancora nessun passaggio vincente in stagione per il colombiano che nel corso dello scorso campionato servì assist ai compagni in ben undici occasioni.