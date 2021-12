Juventus, Chiesa non ‘scatta’ per Allegri: futuro tra campo e mercato

Non è ancora scattato il feeling tra Federico Chiesa e Massimiliano Allegri: la Juventus valuta il futuro dell’ex Fiorentina

La scorsa stagione è stato il bianconero più decisivo in Champions League, in estate ha trascinato l’Italia alla vittoria di Euro 2020, ma quest’anno è in difficoltà con la Juventus: il momento di Federico Chiesa.

In questa prima parte di stagione, tra Serie A e Champions League, il figlio d’arte ha raccolto 16 presenze condite con 3 reti: troppo poche per un giocatore che sembrava destinato ad esplodere definitivamente dopo l’Europeo. Gli infortuni hanno giocato un ruolo importante, ma queste statistiche sono figlie anche di una difficoltà di adattamento con la nuova gestione tecnica. È importante ricordare, infatti, che a volere fortemente Federico Chiesa alla Juventus è stato Andrea Pirlo: i possibili scenari con Massimiliano Allegri.



Calciomercato Juventus, poco feeling tra Chiesa e Allegri | I possibili scenari

In questa prima parte di stagione l’apporto di Federico Chiesa alla causa bianconera è stato nettamente inferiore alle aspettative, le ragioni sono da ricercare nel rapporto con Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non sarebbe scattato il feeling tra l’ex Fiorentina ed il tecnico livornese. Più volte in stagione abbiamo assistito ad un Chiesa nei quattro di centrocampo, impegnato a battagliare con gli avversari sulla corsia di destra e molto lontano dalla porta.

L’attuale incompatibilità tattica tra Allegri e Chiesa, come raccontato su queste pagine, potrebbe tramutarsi in una futura cessione sul mercato. A guardare con enorme interesse al figlio di Enrico ci sono le big di Premier League, proprio gli inglesi battuti in finale ad Euro 2020 sono i più papabili ad accoglierlo in caso di addio ai bianconeri. La cessione di Chiesa, poi, rappresenterebbe una grande monetizzazione e darebbe ancora più spazio a Paulo Dybala. Riuscire a far convivere l’argentino e la stella dell’Italia, in ogni caso, sarebbe la mossa migliore per il futuro della Juventus.