Inter e Milan seconde appaiate, Juve a -5 dal Napoli | Classifica senza VAR

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 17esima giornata. Da Inter e Milan a Juventus, Napoli e Atalanta: la classifica senza Var

In attesa del posticipo tra Roma e Spezia, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza.

Nella diciassettesima giornata di campionato c’è stato finora un solo episodio che ha costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nel derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria che ha aperto il turno venerdì, Doveri ha convalido l’autogol di Vanheusden sul tiro di Gabbiadini inizialmente annullato per un fuorigioco di Caputo che in realtà non c’era. Per il resto tanti silent check che hanno portato a confermare le decisioni prese sul campo dagli arbitri.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggi Champions: avversario proibitivo per l’Inter, Juve fortunata

Serie A, diciassettesima giornata: risultati e classifica senza Var

Genoa-Sampdoria 1-2

Fiorentina-Salernitana 4-0

Venezia-Juventus 1-1

Udinese-Milan 1-1

Torino-Bologna 2-1

Verona-Atalanta 1-2

Napoli-Empoli 0-1

Sassuolo-Lazio 2-1

Inter-Cagliari 4-0

Roma-Spezia stasera

CLASSIFICA REALE: Inter punti 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Roma* 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia* 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

*una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Atalanta punti 40, Milan 39, Inter 39, Napoli 34, Juventus 29, Fiorentina 27, Sassuolo 26, Empoli 26, Roma* 24, Lazio 24, Torino 22, Bologna 22, Verona 21, Sampdoria 21, Udinese 18, Venezia 14, Genoa 13, Spezia* 12, Cagliari 10, Salernitana 8.

*una partita in meno