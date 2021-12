Sorteggi ottavi Champions, avversario da incubo per l’Inter | Juve fortunata

Sorteggi ottavi Champions League: è il giorno delle urne di Nyon con Juventus e Inter tra le protagoniste

È il giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Due le italiane ancora in corsa tra le migliori sedici e protagonista domani a Nyon: la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi.

I bianconeri si sono qualificati come primi del girone davanti al Chelsea campione d’Europa, evitando incroci del calibro di Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco, mentre i campioni d’Italia in carica hanno chiuso il proprio gruppo dietro al Real Madrid di Carlo Ancelotti e dovranno evitare diversi spauracchi. I sorteggi sono in programma alle ore 12.00 e andranno in scena a Nyon. Le possibili avversarie della Juventus sonoAtletico Madrid, Benfica, PSG, Salisburgo, Sporting e Villarreal, mentre l’Inter potrebbe incontrare Ajax, Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City o Manchester United. Ecco la simulazione dei sorteggi in programma tra qualche ora.

Sorteggi ottavi di finale di Champions League: Inter da incubo, sorride la Juventus

La simulazione dei sorteggi è benevola per la Juventus di Allegri, che pesca lo Sporting, e da incubo per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, pescano il Manchester City di Guardiola. Una delle squadre assolutamente da evitare per Lautaro Martinez e compagni, al pari di Bayern Monaco e Liverpool. La simulazione regala anche un ottavo di finale da brividi, quello tra il Paris Saint-Germain dei sogni e il Liverpool di Klopp che ha decretato l’eliminazione del Milan nell’ultimo turno della fase a gironi.

Un altro big match è quello tra Chelsea e Real Madrid, mentre per Cristiano Ronaldo ci sarebbe un altro ritorno in Portogallo dopo quello della passata stagione con la Juventus contro il Porto. Il verdetto reale è in ogni caso atteso tra qualche ora, con l’Inter che incrocia le dita: dal Manchester City al Bayern Monaco, sono diversi gli scontri da evitare.