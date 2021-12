Confronto in casa Juventus nel nostro ultimo video su Youtube: facciamo le pulci all’esperienza di Andrea Pirlo in bianconero e ai risultati finora raggiunti da Massimiliano Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri non riesce ad avere costanza nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo una serie di vittorie importanti, si sono fermati pareggiando ieri in casa del Venezia di Paolo Zanetti. Il gol segnato da Alvaro Morata non è bastato alla Vecchia Signora per ottenere i tre punti vista la marcatura di Mattia Aramu, numero dieci della squadra lagunare. Juventus, i numeri a confronto fra Allegri e Pirlo: passato e presente della Vecchia Signora

Nel nostro ultimo video Youtube abbiamo analizzato e messo a confronto il predecessore e il successore: Andrea Pirlo, allenatore lo scorso anno della Juventus, e l’attuale tecnico del club bianconero, Massimiliano Allegri. Il livornese, nella sua seconda esperienza a Torino, non sta vivendo un momento particolarmente esaltante.