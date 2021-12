VIDEO CM.IT | Juventus, Dybala ancora out: tutto aperto per il rinnovo

Nel video sul nostro canale YouTube abbiamo affrontato il delicato rinnovo di Dybala con la Juventus: i continui infortuni cambiano tutto

Ad accentuare la crisi di risultati dei bianconeri si aggiungono i continui problemi fisici di Paulo Dybala: contro il Venezia il numero ’10’ è stato fermato da un nuovo infortunio.

Una ‘Joya’ di cristallo per la Juventus. Indispensabile e determinante quando è in campo, ma inaffidabile dal punto di vista fisico: anche quest’anno, infatti, non è cambiato il trend negativo per l’argentino. Iniziano ad essere tante le partite saltate per infortunio da parte di Paulo Dybala, che continua a complicare la situazione a Massimiliano Allegri. Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus continua a lavorare per il rinnovo dell’argentino, ma i tanti infortuni potrebbero cambiare le carte in tavola. Nell’ultimo video sul canale YouTube di Calciomercato.it abbiamo analizzato la situazione e paventato tutti gli scenari possibili tra i bianconeri e l’ex Palermo.