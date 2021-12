Donnarumma alla Juventus: la clamorosa ipotesi di scambio col PSG

Calciomercato Juventus: ipotesi di scambio col PSG per Donnarumma. Tutti i dettagli

“È pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui. In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”.

Con queste poche parole Mino Raiola ha fatto riesplodere le voci sul futuro di de Ligt. Nei giorni successivi è arrivata anche la replica da parte dell’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, che non ha usato giri di parole: “Dybala e de Ligt? Sono abituato a parlare chiaramente. L’attaccamento alla maglia da parte di certi giocatori è minore rispetto a quello che hanno per i procuratori, è un problema per le società. Dybala è il numero 10 della Juve, de Ligt è un grandissimo difensore. Devono fare il loro lavoro così come noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, quando sarà il momento parleremo. Vogliamo che l’attaccamento alla maglia venga dimostrato in campo”. Quasi un botta e risposta che non fa altro che alimentare i rumors di calciomercato sul centrale olandese. Come noto, infatti, l’ex capitano dell’Ajax è sempre nel mirino dei top club, pronti all’assalto e a sfruttare gli ‘assist’ di Raiola. Tra le big accostate al classe 1999 c’è anche il Paris Saint-Germain: ecco la clamorosa ipotesi di scambio con Gigio Donnarumma.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio per Donnarumma: tutti i dettagli

La Juventus è sempre alla finestra e monitora anche la situazione al Paris Saint-Germain di Gianluigi Donnarumma. In caso di assalto a de Ligt nel prossimo calciomercato estivo, secondo quanto si legge su ‘calciomercatoweb.it’, la dirigenza bianconera potrebbe così chiedere in cambio il portiere italiano ex Milan. La Juve ha infatti inseguito a lungo l’estremo difensore campione d’Europa con la Nazionale e l’alternanza con Keylor Navas ha rimesso subito in discussione il futuro del portiere classe 1999. Leonardo è dunque avvisato in caso di assalto a de Ligt.