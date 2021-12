Offerta rifiutata, si riapre la pista Juventus: le condizioni per il sì

L’affare sembrava potesse andare in porto, invece è arrivato il no all’offerta che rimette in gioco anche la Juventus: i dettagli

Sembrava un affare destinato a mettere tutti d’accordo, invece c’è stato lo stop improvviso. Anthony Martial non andrà al Siviglia, almeno per ora.

Il Manchester United ha, infatti, rispedito al mittente la proposta arrivata dal club andaluso e così torna in gioco anche la Juventus. Per i bianconeri c’è però da soddisfare le richieste dei ‘Red Devils’ che hanno dimostrato di non avere intenzione di lasciar partire l’attaccante a cuor leggero. Come riferisce ‘ESPN’, infatti, lo United avrebbe detto no alla proposta di prestito secco del Siviglia con parte dell’ingaggio pagato dalla società inglese. La volontà del Manchester è di lasciar andare via il calciatore soltanto con un prestito oneroso e soprattutto l’intero ingaggio a carico del club che lo acquisterà.

Calciomercato Juventus, le condizioni per Martial

Del resto Rangnick aveva parlato chiaro nei giorni scorsi, affermando che nessuna offerta soddisfacente era arrivata al Manchester United per Martial. La situazione attuale rimette in corso quindi anche la Juventus che era stata accostata al francese nelle scorse settimane. Per i bianconeri un intervento in attacco è praticamente scontato e Cherubini è alla ricerca dell’occasione giusta.

La lista dei nomi degli obiettivi juventini non vede Martial in cima alle preferenze di Allegri con Scamacca e Milik che sono i nomi caldi degli ultimi giorni. Il francese, comunque, potrebbe rappresentare una possibile occasione, anche tenendo in considerazione le condizioni che avrebbe posto il Manchester United per la sua cessione. Il 26enne, legato ai Red Devils fino al 2024, in stagione ha collezionato appena dieci presenze per un totale di poco più di 350 minuti giocati.