Intreccio Juventus-Psg, la condizione che porta Kessie in bianconero

Intreccio di mercato tra Juventus, Psg e Milan: la condizione che può portare Kessie in bianconero

La Juventus vuole il grande colpo a centrocampo. I bianconeri sanno che hanno la necessità di intervenire sul reparto mediano per fare un salto di qualità, al di là delle operazioni in entrata e uscita sul fronte attacco.

Serve qualità nella metà campo e il calciatore individuato dalla dirigenza bianconera è Paul Pogba. Il francese è in scadenza con il Manchester United e a fine stagione potrebbe andare via a parametro zero. Farlo tornare a Torino non è però impresa semplice, vista la concorrenza agguerrita e questo scenario dà vita ad un intreccio che coinvolge anche Psg e Milan.

Calciomercato Juventus, assalto a Kessie se non torna Pogba

Come si legge sull’edizione odierna de ‘La Repubblica’, infatti, nel caso in cui dovesse rivelarsi complicato arrivare a Pogba, la Juventus sarebbe pronta a far partire l’assalto per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è in scadenza con il Milan a fine stagione e il rinnovo è ogni giorno che passa più lontano. Le parti non trovano un punto di incontro ed allora l’addio a parametro zero sembra la soluzione, al momento, più probabile.

Via libera per l’assalto della Juventus che deve però fare i conti con un ostacolo non di poco conto: il Paris Saint-Germain. I parigini, infatti, stanno facendo i conti con il difficile ambientamento di Wijnaldum. L’olandese potrebbe tornare in Premier League, con il Psg che avrebbe individuato proprio in Franck Kessie il profilo giusto per dare nuova linfa alla metà campo di Pochettino. Ma la Juventus è pronta a mettersi in mezzo se non dovessero esserci possibilità di far tornare in bianconero Pogba.