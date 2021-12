Calciomercato Milan, il rinforzo arriva dal PSG: contatti avviati

Il Milan ha puntato concretamente un giocatore in forza al PSG per il calciomercato di gennaio: contatti avviati con il club francese

Chiuso bene il 2021 con il successo ai danni dell’Empoli e il secondo posto in solitudine in classifica, per il Milan di Pioli è tempo di concentrarsi sul calciomercato. I rossoneri devono intervenire necessariamente nel reparto difensivo, vista la lungodegenza di Kjaer che ne avrà fino al termine della stagione.

Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, il Diavolo starebbe guardando in casa PSG per rinforzare quella zona di campo. Come si apprende dal noto emittente satellitare, la dirigenza lombarda avrebbe avviato i primi contatti con il club parigino per Abdou Diallo, difensore senegalese classe ’96 in uscita. Una notizia che conferma l’indiscrezione di ‘Calciomercatoweb.it’, che aveva anticipato l’interesse dei rossoneri.

Calciomercato Milan, contatti avviati col PSG per Diallo

Si tratta di un profilo potenzialmente molto utile per il Milan, perché potrebbe risolvere un doppio problema. Sarebbe impiegabile sia da terzino sinistro come vice Theo Hernandez (Ballo-Touré non convince), che da centrale nel pacchetto difensivo.

Da Parigi, sempre secondo Sky Sport, sarebbero disposti a realizzare l’operazione. Al momento frenano le richieste, che il Milan giudica troppo elevate. Se i francesi dovessero abbassare le pretese economiche, allora i lombardi potrebbero tentare l’affondo anche con un importante investimento per un colpo a titolo definitivo. I rossoneri, infatti, ritengono Diallo una pedina importante, su cui puntare anche per il futuro.