Psg, missione 100 milioni | Tre nomi caldi per la Serie A

Il Psg prepara le strategie per il mercato di gennaio, francesi che mettono in cantiere varie cessioni: i giocatori appetibili per la Serie A

Si scaldano già i motori in vista del mercato di gennaio, che comincerà tra pochi giorni. Una sessione che potrebbe riservare non poche sorprese e in cui più di una squadra importante sarà sicuramente molto attiva. Tra queste, di certo il Psg, anche se il fronte delle operazioni non è quello che ci si aspetterebbe normalmente dai francesi.

La squadra parigina, infatti, ha necessità urgente di monetizzare. Come riportato da ‘L’Equipe’, avendo guadagnato in estate solo 9 milioni dalle cessioni, c’è bisogno di correre ai ripari. L’obiettivo, ambizioso, è quello di racimolare circa 100 milioni dagli addii, per evitare di dover ricorrere una nuova immissione di capitali dalla Qatar Sports Investments. Rafinha lascerà il Psg per la Real Sociedad ma in prestito secco, molto altro c’è da fare per raggiungere la missione imposta a Leonardo. Con la Juventus è aperto il fronte Icardi, come raccontato da Calciomercato.it, ma oltre all’attaccante argentino sono diversi i nomi in predicato di lasciare Parigi.

Psg, la lunga lista delle cessioni | Non solo Icardi, le valutazioni di Draxler e degli altri

Sempre dalle colonne de ‘L’Equipe’, apprendiamo le valutazioni fatte dal Psg ai propri giocatori messi sul mercato. Si parte da una quotazione decisamente ottimista di circa 25 milioni a testa per Diallo e Kehrer. Potrebbe essere più facile piazzare altro tipo di giocatori, su cui in Serie A più di qualcuno potrebbe fare un pensiero. A cominciare da Julian Draxler, talentuoso tedesco sempre molto apprezzato nel nostro campionato (e in particolar modo da Allegri e dalla Juventus), ma anche nel suo caso la valutazione iniziale, di circa 20 milioni di euro, potrebbe precludere la cessione, se le pretese non dovessero abbassarsi.

Più abbordabili le valutazioni del laterale mancino Kurzawa (9 milioni), seguito non solo dalla Juventus ma anche dall’Inter e dal Milan, e del portiere Sergio Rico, che costerebbe circa 5 milioni di euro. Lo spagnolo è un estremo difensore di grande esperienza ma è ovviamente chiuso da Donnarumma e Keylor Navas, potrebbe fare molto comodo.