Sogno dal PSG o colpo a zero: Cherubini prepara i regali sotto l'albero

La Juventus resta alla finestra per eventuali rinforzi a centrocampo già a gennaio: due big nel mirino. Tutti i dettagli

“L’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra e non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Scordiamocelo. La società è stata colpita da due anni di Covid, oggi siamo concentrati sul rilancio. Riflettiamo e valutiamo bene, faremo quello che il conto economico ci permetterà di fare”.

E ancora: “Dobbiamo chiudere questo semestre e guardare bene i conti, poi si faranno le riflessioni necessarie. A metà gennaio faremo i piani, non sarà un mercato di gennaio né interessante né impegnativo”. Al netto delle recenti parole di Maurizio Arrivabene, la dirigenza della Juventus continua a lavorare sottotraccia per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, in particolare a centrocampo. Prima sarà però necessario liberarsi di esuberi e ingaggi pesanti, come ad esempio quello di Aaron Ramsey. Il gallese è in cima alla lista dei partenti che comprende anche Arthur. E la società ascolterà eventuali offerte anche per Rabiot e Bentancur. Sono tutti in discussione e, di fatto, sul mercato e solo dopo ad almeno un’uscita la Juventus potrà operare in entrata. Ecco i due nomi caldi in vista dell’apertura del calciomercato invernale di gennaio.

Calciomercato Juventus, sogno Wijnaldum e non solo: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’, la Juventus sogna Georginio Wijnaldum per rinforzare il centrocampo. L’olandese ex Liverpool non ha avuto l’impatto atteso al PSG e il club bianconero è alla finestra.

Tuttavia, l’eventuale operazione sarebbe comunque onerosa e Cherubini non perde così di vista Axel Witsel: l’esperto centrocampista belga è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora rinnovato con il Borussia Dortmund. Un’importante occasione per la dirigenza per regalare ad Allegri uno dei suoi pallini. La Juventus è già al lavoro anche per il calciomercato invernale.