Rafinha lascia il PSG | Prestito secco: domani le visite mediche

Nuovo addio sotto la Tour Eiffel, anche Rafinha saluta Pochettino e se ne va: domani le visite mediche, poi l’ufficialità

Grande protagonista del mercato estivo, il PSG torna a far parlare di sé anche per la sessione invernale di calciomercato: nuovo addio per i parigini.

Non rientrando con continuità nei piani di Mauricio Pochettino, Rafinha ha optato per una nuova avventura e l’addio con i transalpini è ormai ad un passo. L’ex Inter, infatti, domani sosterrà le visite mediche con la Real Sociedad: l’operazione messa in piedi dagli spagnoli è quella di un prestito secco dai parigini. Nei prossimi giorni è già attesa l’ufficialità, per un affare ormai in dirittura d’arrivo.