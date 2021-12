Per Milinkovic-Savic la scelta sembra essere stata fatta: addio alla Lazio con destinazione già decisa

Il nome di Milinkovic-Savic potrebbe animare le prossime sessioni di calciomercato. Il feeling tra il centrocampista serbo e Maurizio Sarri non pare essere scoppiato e la Lazio potrebbe decidere di lasciar partire il calciatore davanti ad una offerta giusta.

Dopo aver resistito alle sirene provenienti dall’estero, la società biancoceleste potrebbe dare il via libera in estate anche ad un’offerta proveniente dall’Italia. Juventus, Inter e Milan, le tre grandi della Serie A, sono tutte interessate a Milinkovic-Savic e in estate potrebbe esserci l’assalto decisivo. Per questo Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Telegram quale sarà la prossima squadra del centrocampista serbo con un sondaggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milinkovic-Savic via: scelta la contropartita

Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic-Savic: scelta fatta

Tre erano le possibili destinazioni per Milinkovic-Savic. La domanda è in quale squadra vorreste vedere il centrocampista il prossimo anno in caso di addio alla Lazio. Le risposte hanno indicato un vero e proprio plebiscito. Con il 59% dei voti è la Juventus la società indicata come possibile destinazione del calciatore. Molto staccate le altre: il Milan si ferma al 15%, mentre l’Inter non va oltre il 18% con la risposta ‘altro’ che prende l’8% di preferenze. I bianconeri quindi sono indicati come la scelta giusta per il futuro di Milinkovic-Savic.