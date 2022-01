CM.IT | La Juventus, Icardi e un mare in tempesta: le ultime

Il nome di Mauro Icardi resta caldo in ottica Juventus sul calciomercato. Le ultime novità sul possibile colpo in attacco per i bianconeri

Nell’ormai lontano 1980, Loredana Bertè cantava “…e ci ritroviamo in alto mare”, facendo ballare milioni di italiani ancora oggi con il 45 giri che conteneva le canzoni ‘In alto mare’ e ‘Buongiorno anche a te’. Chi si starà approcciando alla lettura di questo pezzo, si starà chiedendo cosa mai c’entrerà la canzone della sorella dell’indimenticabile Mia Martini con la Juventus e il calciomercato di gennaio: adesso ve lo spieghiamo.

Da anni ormai, il nome di Mauro Icardi riempie le pagine di tutti i media, anche per questioni che niente hanno a che vedere con il campo. E, in un certo qual modo, c’è sempre la Juventus di mezzo. Anche la sessione che oggi apre ufficialmente i battenti non fa eccezione: complice la voglia di Alvaro Morata di tornare in Spagna, direzione Barcellona, si fa ancora più impellente la necessità di reperire sul mercato un centravanti che possa assicurare all’allenatore Massimiliano Allegri i gol che, fino ad oggi, sono mancati.

Calciomercato, la Juventus e Icardi: la situazione

Icardi al Paris Saint-Germain vive una situazione delicata, visto che davanti ha il trio delle meraviglie Messi-Neymar-Mbappe. Ma il fiuto del gol non l’ha perso, come ha dimostrato anche nell’ultimo match del 2021 contro il Lorient. Ma non sarà facile, come già raccontato dalla nostra redazione, portarlo via da Parigi nelle prossime settimane. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la situazione per Icardi tra tutte le parti interessate è decisamente in alto mare, ed ecco il richiamo iniziale a Loredana Bertè.

Allo stato attuale, non risultano accordi trovati nei primi colloqui che ci sono stati, complici i diversi punti di vista. La Juventus vorrebbe un prestito secco, al massimo con un diritto di riscatto. Il Psg risponde con l’obbligo. Senza dimenticare il lauto ingaggio, circa 12 milioni di euro all’anno con i bonus, che Icardi percepisce in Francia, e al quale non intende rinunciare. Dunque, e lo ripetiamo, in questo preciso momento, la situazione è quella che vi abbiamo appena descritto. Come sempre, nel calciomercato, i colpi di scena sono dietro l’angolo e saremo pronti a raccontarveli non appena diventeranno reali e concreti.