Calciomercato Juventus, svolta de Ligt | Il voltafaccia è epocale

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa sul futuro di de Ligt: la mossa del club spiazza tutti, gli scenari per i bianconeri

La Juventus, in questa sessione di mercato di gennaio, deve iniziare a valutare anche gli scenari futuri. A fine stagione, ci sarà da definire il futuro di de Ligt, per il quale si è tornato a parlare di addio.

Le recenti dichiarazioni di Raiola sul suo assistito hanno aperto nuovamente il fronte delle speculazioni. Il centrale olandese, sotto la spinta del suo agente, potrebbe voler cercare una nuova avventura. Giocoforza, in tal caso, la Juventus dovrebbe cercare un sostituto all’altezza nell’eventualità. I nomi delle squadre interessate sono ben noti e sono stati richiamati dallo stesso Raiola. La buona notizia per i bianconeri è che uno di detti club sembrerebbe aver cambiato le sue priorità e deciso di guardare altrove.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ‘molla’ de Ligt: caccia a un altro difensore top

Il Barcellona, che già nel 2019 aveva battagliato proprio con la Juventus per acquistare de Ligt dall’Ajax, era stato segnalato nuovamente sul difensore ‘orange’. Ma stando a quanto riportato dal ‘Sun’ in Inghilterra, i blaugrana avrebbero invece deciso di direzionare i loro sforzi su Aymeric Laporte del Manchester City.

I buoni rapporti tra i due club, anche a seguito dell’affare Ferran Torres, potrebbero agevolare in estate questa nuova trattativa. Gli inglesi del resto hanno bisogno di monetizzare per andare, tra qualche mese, all’assalto di colpi di livello assoluto, come potrebbe esserlo Erling Haaland. Del resto, Laporte, in ottica City, è ‘sacrificabile’, avendo Guardiola deciso di puntare principalmente su Stones e Ruben Dias al centro della difesa.