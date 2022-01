Calciomercato, Ronaldo rovina la Juventus | Assalto United

Cristiano Ronaldo irrompe nuovamente nei destini della Juventus, i bianconeri nei guai per l’intromissione di CR7 e soci

La Juventus è chiamata, nei primi giorni di gennaio, a mosse già importanti e delicate per il suo 2022. In campo e fuori, la squadra di Allegri e la società non possono sbagliare, se vogliono concludere in maniera soddisfacente l’annata.

Alla Befana, lo scontro diretto allo Stadium contro il Napoli, per ricucire quasi definitivamente lo strappo in classifica con la zona Champions. Ma sul mercato, c’è molto da fare per Cherubini e i suoi collaboratori. Sempre maggiori conferme sull’addio di Morata in direzione Barcellona, come raccontato da Calciomercato.it. L’intesa tra l’attaccante e i blaugrana si avvicina, se già prima la Juventus aveva necessità di trovare un nuovo bomber adesso deve provare a forzare i tempi per non trovarsi presa in contropiede. Su uno dei nomi maggiormente inseguiti dai bianconeri, però, ci sono delle complicazioni, che portano la firma del grande ex Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, conferme sull’irruzione del Manchester United per Icardi

Le notizie riportate in Argentina da ‘TNT’ spiegano infatti dell’interessamento crescente per Mauro Icardi. I ‘Red Devils’ si preparano a salutare Cavani e a propria volta devono trovare un rimpiazzo. Sull’asse Icardi-Manchester United vengono quindi confermate le anticipazioni di inizio settimana di Calciomercato.it. Dalle parti di Old Trafford, un eventuale arrivo dell’ex interista non sarebbe l’unico colpo in salsa argentina, essendo stati registrati grandi passi avanti anche per Julian Alvarez.

Juventus che dunque deve stare attenta a questo inserimento esterno, che può ulteriormente complicare una caccia al bomber già difficile di suo per i limitati margini di manovra a livello economico. Juve che in ogni caso ad oggi ha avuto contatti più concreti con il Psg per Icardi, anche se non c’è ancora una offerta vera e propria, come raccontato da Calciomercato.it. La partita è aperta.