CM.IT | Calciomercato Juventus, la nuova irruzione che sblocca il futuro di Icardi

Il valzer degli attaccanti si arricchisce di nuovi capitoli giorno dopo giorno. Coinvolta anche la Juventus che rischia di essere tagliata fuori

L’addio estivo di Cristiano Ronaldo ha lasciato un buco inevitabile nell’attacco della Juventus, che dal punto di vista strettamente numerico non è riuscita a rimpiazzare i gol garantiti dal cinque volte Pallone d’oro. Dybala e soci stentano a decollare sotto porta e in queste settimane, col mercato di gennaio ormai alle porte sono tornate in auge parecchie voci relative proprio ad un valzer di attaccanti, che potrebbe coinvolgere anche i bianconeri.

Nel caso specifico tra i centravanti che potrebbero cambiare maglia a gennaio c’è Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United, e che indirettamente potrebbe incidere anche sul futuro di Mauro Icardi, bomber argentino accostato come spesso capita alla stessa Juventus.

Calciomercato, Juventus tagliata fuori per Icardi: intrigo sull’asse Parigi-Manchester-Barcellona

Secondo quanto sottolineato da Calciomercato.it, attenzione quindi in casa Juventus anche all’asse Parigi-Manchester: perché la pista Cavani-Barcellona è reale e Icardi, in questo ballo a tempo, potrebbe finire proprio allo United, rinsaldando la relazione tra i due club. Un asse che si riscalderebbe e che potrebbe portare la Juventus ad essere tagliata fuori nella corsa al centravanti. In questo quadretto infatti, con Cavani in Catalogna e Icardi eventuale sostituto proprio a Manchester, i bianconeri rimarrebbero a bocca asciutta, perdendo ancora una volta la possibilità di andare a segno sull’ex capitano dell’Inter.

L’attaccante del PSG sta vivendo mesi complessi a Parigi da comprimario alle spalle del trio delle meraviglie composto da Neymar, Mbappe e Messi. Ultimamente Icardi ha trovato maggiore spazio in virtù dell’infortunio del brasiliano, ma in linea di massima non è assolutamente una prima scelta di Pochettino e potrebbe cambiare aria. Avvicinato ancora alla Juventus, questa volta però potrebbe finire al Manchester United. A Parigi andrà quindi capito il destino di Mbappe, che dovrebbe lasciare un ‘buco’ in estate.

Haaland è una pista credibile, ma attenzione potrebbe esserlo anche Dybala, che nel frattempo il suo rinnovo ancora non lo firma. Ad oggi prevale ancora una linea di ottimismo sull’argentino simbolo della squadra che verrà, ma la percentuale del dubbio è un po’ cresciuta. Il puzzle è composto e raccoglie la grande Europa del calcio in sei top player: Mbappé Dybala, Icardi, Pogba, Cavani e Haaland.

Dal punto di vista del mercato internazionale inoltre, la sensazione è che, mossa la pedina Mbappé, molto si giocherà sul futuro di Paul Pogba. E la Juve sarà lì per provarci. Ma troverà anche il Psg.