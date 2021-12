Colpo da sballo sul mercato | “Lui cambierebbe il destino della Juventus”

La Juventus cerca rinforzi nel mercato di gennaio. La dirigenza bianconera punta a rinforzare soprattutto l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri

La Juventus alla ricerca in attacco del puntello giusto da regalare nella finestra invernale a Massimiliano Allegri, con un occhio di riguardo al budget e alle casse societarie.

Niente colpi di teatro come annunciato dall’Ad Arrivabene nelle scorse settimane, ma comunque qualcosa si muove alla Continassa per cercare di rinforzare il reparto offensivo e accontentare Allegri. Complicato se non impossible il sogno Vlahovic a gennaio, gli uomini mercato bianconeri stanno concentrando le loro attenzioni su altri profili come ad esempio Scamacca del Sassuolo. Il giovane centravanti è nel mirino da tempo della Juve che studia la formula e l’offerta più congeniale per strappare il sì del club emiliano e vincere la concorrenza della rivale Inter.

Calciomercato Juventus, Mauro lancia la suggestione Havertz

Scamacca è un nome che piace a tanti, tra gli altri anche a Massimo Mauro. L’ex giocatore della Juve degli anni ’80 pone sul tavolo anche un’altra suggestione per la ‘Vecchia Signora’ sul mercato: “La finestra di gennaio è particolare e molto dipende dalla disponibilità economica. Io, ad esempio, sono innamorato di Kai Havertz e convinto che uno come lui cambierebbe i destini di tutti, Juventus compresa“, le parole di Mauro alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Un desiderio comunque destinato a rimanere tale, aggiunge: “Ma Havertz non arriverà e questo lo sappiamo tutti. Nel mondo terreno, penso che Scamacca – mi piace molto come già detto – cambierebbe il destino di tante squadre, mentre le esigenze delle prime cinque mi sembrano piuttosto chiare”. La Juventus è pronta così a dare l’assalto a Scamacca, in attesa di trovare l’accordo definitivo per la telenovela Dybala: il rinnovo è slittato nuovamente, con i tifosi preoccupati adesso di perdere a parametro zero il loro idolo e numero dieci.