La Roma di Mourinho è pronta ad anticipare Milan e Juventus per il centrocampista: è lui il prescelto per rinforzare la rosa

La Roma è tra le squadre più attive sul calciomercato. E’ notizia di ieri dell’imminente arrivo dall’Arsenal di Maitland-Niles. La trattativa è davvero a buon punto e potrebbe andare in porto a breve.

Ma il calciomercato giallorosso non si fermerà certo all’acquisto del calciatore inglese, capace di giocare sia da terzino che da centrocampista. La società capitolina sta lavorando sul mercato in uscita.

Come vi abbiamo raccontato, tra i calciatori pronti a far le valigie c’è Bryan Reynolds, finito nel mirino del Bruges e di club inglesi. Il terzino non rientra nei piani di Mourinho come altri profili. C’è, infatti, anche la possibilità che vada via Marash Kumbulla, non proprio un titolare per il portoghese, finito nel mirino del Napoli di Giuntoli. Potrebbe così tornare a far coppia con Rrahmani, come fatto a Verona.

Calciomercato, nuovo arrivo e sfida a Milan e Juventus

Appare evidente che Mourinho, così come tutto il popolo giallorosso, si aspetti almeno un altro colpo durante il calciomercato di gennaio. La Roma ha assoluto bisogno di un centrocampista, che possa rafforzare il pacchetto di mediani. I profili sondati in questo periodo sono davvero tanti. Negli ultimi giorni sta prendendo piede una nuova idea, quella che porta a Boubacar Kamara del Marsiglia. A riferirlo è ‘Il Tempo’, secondo il quale le parti sarebbero in trattativa. Una conferma di quanto scritto ad ottobre da asromalive.it, quando si è parlato anche della possibilità di sfruttare i riscatti di Pau Lopez e Under per convincere i francesi a farlo partire a gennaio.

Il calciatore, capace anche di ricoprire il ruolo di difensore centrale, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha alcuna voglia di rinnovare. L’OM per monetizzare potrebbe dunque cedere Kamara durante la sessione di mercato invernale. I rapporti tra i due club, come dimostrano i tanti affari fatti insieme, sono ottimi e questo potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa.

Jose Mourinho e la Roma sono dunque pronti ad anticipare la concorrenza, beffando anche Milan e Juventus, che seguono il giovane francese da parecchio tempo.