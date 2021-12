Coppa d’Africa, i convocati della Serie A: date e partite che perderanno

Il 2022 inizierà con la Coppa d’Africa, con la maggior parte delle squadre destinate a perdere alcuni titolari impegnati nella competizione

Dopo gli Europei e la Copa America arriva il momento della Coppa d’Africa: tra gennaio e febbraio 2022 le squadre della Serie A verranno private di alcuni talenti e si ritroveranno a dover adattare le rispettive rose per un momento delicato della stagione. Un momento di transizione, che dal calciomercato invernale guiderà le big del nostro calcio verso gli impegni europei, tra Champions League ed Europa League. Il problema, però, coinvolge anche altre squadre che quest’anno stanno lottando per qualche obiettivo in più.

Le big condizionate: Inter, Juventus e Atalanta sono salve

Partiamo dalle zone alte della classifica: il Napoli è la squadra che dovrà rispondere in maniera più presente alla Coppa d’Africa. Osimhen è l’unico che non dovrebbe riuscire a rispondere alla convocazione, per l’infortunio che lo terrà impegnato almeno fino a metà gennaio: Koulibaly (Senegal), Zambo Anguissa (Camerum) e Ounas (Algeria) sono i tre giocatori che saluteranno Spalletti per un mese intero. Non da meno i problemi del Milan, che perderà Bennacer (Algeria), Kessie (Costa d’Avorio) e Ballo Toure (Senegal), mentre Inter, Atalanta e Juventus non avranno di che preoccuparsi: nessun loro giocatore sarà convocato in Coppa d’Africa.

Tiene banco, quindi, il big match che vedrà Napoli e Juventus contrapporsi alla ripresa del campionato: i partenopei, che hanno trovato in Anguissa un elemento fondamentale per la spina dorsale della squadra, dovranno rinunciare a due elementi titolari di indubbio valore. L’infortunio di Osimhen, invece, potrebbe essere un’occasione per trattenere un attaccante che nelle ultime giornate è mancato a Spalletti.

Metà classifica: le squadre che sacrificheranno i titolari

Andando leggermente più giù in classifica arriviamo alla Roma, che perderà Afena Gyan (Ghana), Darboe (Gambia) e Diawara (Guinea), mentre la Lazio dovrà rinunciare al solo Akpa Akpro (Costa d’Avorio). In casa Fiorentina si assenterà il solo Amrabat (Marocco), mentre il Bologna, fino a questo punto in grado di insidiare le posizioni della parte sinistra della classifica, perderà Barrow (Gambia) e Mbaye (Senegal). Se il Cagliari probabilmente a gennaio si separerà da Keita Balde (Senegal), la lotta per non retrocedere vedrà assentarsi Ebrima Colley (Gambia) dello Spezia e anche suo cugino Omar Colley (Gambia) della Sampdoria.

Chiudiamo con il Sassuolo, con Dionisi che dovrà rinunciare a Boga (Costa d’Avorio) e Traore (Costa d’Avorio), mentre è poco probabile che Obiang (Guinea Equatoriale) si possa aggregare alla sua Nazionale. Con Hongla (Camerun) del Verona si chiude la lista dei convocati, ai quali difficilmente si aggiungeranno Coulibaly (Mali) e Kechrida (Tunisia) della Salernitana, entrambi quasi sicuramente costretti a rimanere in Campania, a meno di clamorosi ribaltoni in casa granata entro la fine dell’anno.

Coppa d’Africa, le date e gli impegni

I giocatori saranno impegnati sin da subito, con i ritiri che inizieranno nei primi giorni di gennaio: la fase a gironi entrerà nel pieno subito dopo l’Epifania, il 9 gennaio, per arrivare alla finale in calendario per il 6 febbraio, quando la Serie A sarà impegnata con la 24esima giornata. Saranno, quindi, cinque le giornate di campionato che i giocatori coinvolti perderanno, nel caso in cui dovessero arrivare fino in fondo. Alla peggio, invece, in caso di eliminazione ai gironi, i giocatori potranno tornare nelle rispettive squadre prima del 23 gennaio, in concomitanza per la 23esima giornata di campionato.