Napoli a Milano senza Insigne, Osimhen punta la Juve

Prosegue l’emergenza in casa Napoli: Insigne fuori dalla sfida con il Milan, ma Osimhen prova a stringere i tempi per il 2022

Lorenzo Insigne si è fermato all’intervallo di Sassuolo-Napoli per una contrattura al polpaccio sinistro, da quel momento non ha trovato più pace. Contro l’Empoli l’uscita dal campo di Zielinski ha fatto saltare il piano di gestione.

Doveva giocare al massimo venti minuti, è stato in campo per più di settanta. L’infiammazione al polpaccio sinistro così non l’ha lasciato, ha trascorso tutta la settimana facendo lavoro personalizzato in palestra e a Milano non ci sarà. Spalletti così dovrà rinunciare anche al suo capitano oltre a Fabian Ruiz, Koulibaly e Osimhen per il big-match di San Siro. Insigne ha puntato la partita di mercoledì contro lo Spezia, proverà a farcela anche Fabian Ruiz.

Napoli, Osimhen prepara il rientro anticipato: il piano

Intanto, Victor Osimhen stamattina ha iniziato a indossare il prototipo della

maschera protettiva per il collaudo, tutto sarà pronto la prossima settimana. L’obiettivo è riportarlo in campo il 6 gennaio contro la Juventus a Torino ma serve l’ok della Nazionale nigeriana che dopo Natale inizierà il ritiro per la Coppa d’Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio.