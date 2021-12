Costa d’Avorio, i pre-convocati per la Coppa d’Africa: assenza a sorpresa

Coppa d’Africa, sono 28 i pre-convocati della Costa d’Avorio del tecnico Patrice Beaumelle: assenza a sorpresa

Dopo la delusione per l’eliminazione nelle qualificazioni mondiali per mano del Camerun, la Costa d’Avorio si prepara alla Coppa d’Africa con l’obiettivo di vincere. Gli Elefanti sono una delle formazioni candidate alla vittoria finale e potranno contare su giocatori di altissimo livello internazionale in ogni reparto. Sono 28 i pre-convocati del tecnico Patrice Beaumelle, che ha annunciato l’elenco dei giocatori da cui poi usciranno i convocati per la competizione che in queste settimane ha fatto tanto parlare di sé per via della pandemia.

Nell’elenco dei pre-convocati rientrano come detto giocatori di altissimo spessore, come il capocannoniere della Champions League, il centravanti dell’Ajax Sebastien Haller. A lui si aggiungono poi gli attaccanti Wilfried Zaha del Crystal Palace e Nicolas Pepe dell’Arsenal e i difensori Serge Aurier del Villarreal, Eric Bailly del Manchester United e il giovane Odilon Kossounou del Bayer Leverkusen. Per la mediana invece il nome di spessore è quello di Franck Kessie. Il centrocampista del Milan è infatti uno dei quattro ‘italiani’ presenti nell’elenco diramato da Beaumelle. Gli altri tre sono il laziale Akpa Akpro e il duo del Sassuolo Boga e Traore.

Costa d’Avorio, i convocati: assente Singo

Manca invece all’elenco Wilfried Singo. Il classe 2000 del Torino non rientra infatti tra i 28 giocatori chiamati dal ct francese. Oltre a lui altre sono le assenze di livello: il centrocampista ex Udinese Seko Fofana, il difensore centrale del Lione Sinaly Diomande, out per infortunio e l’esterno mancino del Nizza, Hassane Kamara.

Questi sono i 28 pre-convocati di Beaumelle: