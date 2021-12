Calciomercato Milan, Kessie rifiuta Ancelotti | Scelto il nuovo club

Il futuro di Kessie continua a tenere banco i casa Milan: l’ivoriano rifiuta il Real Madrid di Ancelotti, scelto il nuovo club

Il Milan è chiamato a lasciarsi subito alle spalle la pesantissima eliminazione ai gironi di Champions League e ripartire immediatamente col passo giusto. I rossoneri, dal canto loro, sono passati in testa alla classifica in Serie A, superando il Napoli grazie al netto successo contro la Salernitana.

Ora sulla strada degli uomini di Pioli arriva l’Udinese, match in programma domani sera alle ore 20:45. Una sfida da non sottovalutare per mantenere saldo il primato. Diversi sono i temi, poi, che tengono banco anche per quanto riguarda il calciomercato, non solo il campo. L’infortunio di Kjaer costringerà quasi sicuramente Maldini e Massara ad intervenire nel corso della finestra di gennaio per acquisto un valido rimpiazzo. Oltre al danese, c’è sempre da chiarire la situazione legata al rinnovo di contratto di Kessie. Il nome dell’ivoriano è nella lista dei desideri di Real Madrid e Barcellona. Ma stando a quanto riferisce ‘Elnational.cat’, l’ex Atalanta avrebbe le idee chiare su queste possibili destinazioni. La sua priorità, infatti, sarebbe quella di approdare alla corte di Xavi.

Calciomercato Milan, Kessie ha deciso: niente Real, vuole il Barcellona

La sua volonta pare essere molto trasparente, nonostante Florentino Perez gli proporrebbe uno stipendio più elevato di quello che offrirebbe Laporta. Inoltre, i ‘Blancos’ possono prospettargli un futuro vincente, con titoli in bacheca. I blaugrana, invece, stanno vivendo una delle crisi più grandi della loro storia e servirà diverso tempo per tornare ai vertici mondiali. È anche vero, però, che nella squadra di Ancelotti c’è parecchia concorrenza in mezzo al campo e su questo vantaggio vorrebbero puntare i catalani.

Non a caso, Kessie preferirebbe il Barça proprio perché lì crede che si sentirebbe più importante, con un ruolo da protagonista. Sembra credere nel progetto di Xavi. I dialoghi col Milan, intanto, continuano ad essere complicati. Il ‘Diavolo’ non è disposto ad accontentare la richiesta di 8-9 milioni di euro a stagione e se non si troverà un punto d’incontro in questo senso l’addio sarà inevitabile.