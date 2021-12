Icardi, fissato il prezzo per il ritorno in Serie A: l’annuncio

Mauro Icardi è un nome già caldo per il mercato di gennaio con vista Serie A: fissato dal Psg il prezzo per la cessione, annuncio sul futuro

Il nome di Mauro Icardi viene costantemente associato alla Serie A ad ogni finestra di mercato. L’attaccante argentino, al Psg, ha difficoltà ad emergere, vista la numerosissima concorrenza.

Le sue doti non sarebbero affatto in discussione. A inizio campionato, con i vari Messi, Mbappe e Neymar fuori gioco, ha timbrato il cartellino con buona regolarità. Non trovando più però spazio quando il tris da sogno ha preso possesso della manovra offensiva. E così, negli ultimi tempi, ingressi quasi sempre solo da subentrato, senza possibilità di incidere. Va da sé che si ragioni su un possibile futuro lontano da Parigi. Le pretendenti non mancano, il Psg, stando a ‘L’Equipe’, avrebbe fissato il prezzo per la sua partenza.

Icardi, la decisione sul suo futuro: parla Wanda Nara sul ritorno in Italia

Si tratta di un prezzo, tuttavia, decisamente poco accessibile, almeno per le casse dei club di Serie A, che pure starebbero pensando all’assalto a gennaio. Niente formule creative o di favore, e, soprattutto, un valore stabilito in ben 50 milioni di euro. Una cifra decisamente elevata, che scoraggia le ambizioni di Juventus, Milan e Roma, che in caso di convenienza dell’affare avrebbero volentieri riportato Icardi nel nostro campionato.

Ma oltre al muro economico alzato dal club parigino, c’è anche il ‘veto’ posto da Wanda Nara. La moglie e agente dell’attaccante è stata intervistata ieri in occasione del suo 35esimo compleanno dall’emittente argentina ‘Telefe’. Tra le varie dichiarazioni rese, anche una sul futuro del centravanti. “Mauro ha ancora altri due anni di contratto con il Psg – ha spiegato – Nonostante abbia diverse offerte in giro per l’Europa, a Parigi abbiamo creato una famiglia con gli altri giocatori e con le loro mogli. Anche i bambini hanno tutti i loro amici qui, per cui rimarremo sicuramente”. Almeno per adesso, dunque, Icardi non si muove da sotto la Torre Eiffel.