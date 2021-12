Calciomercato, notizia clamorosa: Ronaldo ritorna a gennaio

Le ultime di calciomercato sono a dir poco clamorose e riguardano essenzialmente l’ex fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo

Il futuro prossimo, anzi immediato di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere al Manchester United, nonostante un contratto in essere che come data di scadenza ha giugno 2023, con opzione per una ulteriore stagione.

L’arrivo a ‘Old Trafford’ di Ralf Rangnick, che poco apprezza i comportamenti da star dei calciatori e che sul piano tattico non sembra intenzionato a modellare una squadra in favore dell’ex fuoriclasse della Juventus, potrebbe spingere il classe ’85 alla porta. Secondo ‘Football Insider’ ci sarebbe già un potenziale acquirente, vale a dire l’ex Real Madrid ora allenato da Carlo Ancelotti. A quanto pare le ‘Merengues’ sono pronte a riprendersi Ronaldo se lo United decidesse davvero di disfarsene nell’imminente finestra invernale.