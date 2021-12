Crisi Barcellona, deciso l’addio della stella: sbarca in Serie A

Il Barcellona è in piena crisi e diversi giocatori importanti meditano di lasciare il club: deciso l’addio della stella, sbarca in Serie A

Farà sempre impressione dirlo: il Barcellona è fuori dalla Champions League ai gironi. Un risultato epocale, capitato pochissime volte nella storia del club. Un vero e proprio fallimento, che costringerà la società a riflettere profondamento sul futuro del club. Tra l’altro il primo step capitato nella coppa dalle grandi orecchie era tutt’altro che impossibile da superare.

Ma per questo Barcellona a quanto pare non esistono limiti, in negativo. La macchina da guerra chiamata Bayern Monaco ha spazzato via i blaugrana 3-0, relegandoli al terzo posto e alla retrocessione in Europa League, dove affronteranno uno spareggio per accedere agli ottavi. Non che in campionato la situazione sia poi migliore: settimo posto in classifica e zona Champions distante sei punti (Atletico Madrid quarto). Il patron Laporta aveva deciso di esonerare Koeman e affidare l’incarico alla leggenda Xavi, portatore sano dei valori più viscerali del club. Ma la cura non sta funzionando.

Addio al Barcellona, la stella approda in Serie A

In questo momento dominano delusione e pessimismo nell’ambiente e come potrebbe essere altrimenti d’altronde. Come se non bastasse, c’è da tenere conto dei pericoli sul calciomercato. Diversi elementi importanti della rosa, infatti, non sarebbero più convinti di restare e starebbero meditando l’addio nel prossimo futuro per cercare maggiore fortuna e serenità altrove.

Nel nostro sondaggio odierno su Twitter vi abbiamo proposto quattro nomi, chiedendovi chi vi piacerebbe vedere in Serie A. Le opzioni erano Ter Stegen, de Jong, Depay e Dembele. Vittoria schiacciante per il centrocampista olandese, accostato anche alla Juve, con il 56% di voti. Al secondo posto si è piazzato l’attaccante ex Lione (21%). A seguire Dembele (13%), ultimo Ter Stegen (10%). È de Jong, quindi, il prescelto dei tifosi. Chissà che la Serie A non possa davvero essere nel suo futuro.