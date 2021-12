Calciomercato Milan, scambio con Kessie: decisione presa

Milan, nel futuro di Kessie continuano ad aleggiare i dubbi: una big europea propone uno scambio ai rossoneri

Nonostante sia stato premiato dalla dirigenza per aver raggiunto le 200 presenze con la maglia del Milan, il futuro di Franck Kessie resta in dubbio. Il centrocampista ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza a fine stagione. Un’operazione che appare sempre più complessa, anche se la dirigenza, con Paolo Maldini in particolare, ha sottolineato come le priorità siano proprio i rinnovi.

E a tenere banco sul tavolo ci sono proprio i prolungamenti di Kessie e Romagnoli. L’ivoriano è corteggiato da diversi club e in particolare su di lui ci sarebbe l’ombra del Paris Saint-Germain. I transalpini possono certamente mettere sul piatto un’ingente offerta economica, ma d’altro lato il giocatore non sarebbe così certo di una maglia da titolare e di un ruolo centrale all’interno del progetto come invece sarebbe in caso di rinnovo con il Milan. Attenzione però ad altri top club europei, perché anche il Real Madrid è alla finestra ed è molto interessato alla situazione Kessie.

Calciomercato Milan, salta lo scambio Isco-Kessie

I ‘Blancos’ in particolare starebbero pensando ad uno speciale scambio che coinvolge un profilo particolarmente gradito ai rossoneri: Isco. Il natio di Malaga ha, come Kessie, il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo appare lontano, anche perché non sembra rientrare nei piani di Carlo Ancelotti. Il Milan ci pensa, ma dalle voci provenienti dalla Spagna, i rossoneri avrebbero fatto saltare quest’ipotesi di scambio.

Lo riferisce ‘Don Diario’, che sottolinea come i rossoneri non sarebbero interessati ad acquistare il giocatore nel mercato invernale, ma preferirebbero realizzare un’operazione a costo zero in estate. Il Milan inoltre non sembra essersi rassegnato all’idea di perdere Kessie a costo zero e la dirigenza spera di riuscire a convincerlo a firmare il rinnovo. La palla però passa ora al giocatore: spetterà a lui se accettare la proposta rossonera o tentare nuove avventure con Madrid e Parigi possibili destinazioni future.