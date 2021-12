VIDEO CM.IT | Calciomercato Inter: ecco Alvarez, bruciato il Milan

Julian Alvarez è il sogno di mercato di tanti club di Serie A: nel video su Calciomercato.it andiamo alla scoperta dell’attaccante del River Plate

Tutti pazzi per Julian Alvarez. Il giovane attaccante, che con la maglia del River Plate si è appena laureato campione d’Argentina, sembra aver conquistato davvero tutti in Serie A. Sulle sue tracce ci sono Juventus e Milan, ma non solo. Il ragazzo infatti piace pure a Inter e Fiorentina tra le altre.



Come raccontato su Calciomercato.it, tutti questi club italiani lo hanno seguito con grande attenzione. Il suo contratto prevede una clausola da 20 milioni di euro, ma il River spera in un’asta. Nel video odierno sul nostro canale ‘YouTube’, oltre ai club interessati al giocatore, con l’Inter pronto al sorpasso sulle altre italiane, vi raccontiamo anche il passato del classe 2000: dai suoi esordi fino alla conquista del titolo nazionale. Intanto i paragoni si sprecano, con Carlo Pizzigoni che proprio alla CMIT TV lo ha raffrontato ad un altro grande ex attaccante del River passato per l’Italia: Gonzalo Higuain.