CM.IT | La Juventus e l’offerta per Alvarez: i tempi non sono maturi

Il forte attaccante del River Plate, Julian Alvarez, occupa le pagine di calciomercato: ecco le ultime notizie sull’interesse della Juventus

Sono mesi che si parla del possibile approdo in Europa, in Italia in particolare, di Julian Alvarez, talentuoso attaccante che sta guidando il River Plate in testa al campionato argentino a suon di gol e prestazioni decisamente importanti. Nelle ultime ore, però, si è andati oltre e si è parlato di una presunta offerta ufficiale già presentata dalla Juventus per anticipare la concorrenza e portare il bomber a gennaio a Torino.

Quindici milioni di euro, più dieci di bonus, la cifra che sarebbe stata messa sul piatto dal club presieduto da Andrea Agnelli che, è bene ricordarlo, dovrà necessariamente liberare un posto tra gli extracomunitari per poterne tesserare un altro. Vi abbiamo parlato anche del forte interesse del Milan, e di moltissimi altri top club europei, incantati dalle gesta del prodotto del vivaio dei ‘Millonarios’, autore di quindici gol (è in testa alla classifica dei cannonieri) in venti partite giocate sotto la guida di Marcelo Gallardo.

Juventus, dicembre decisivo per il futuro di Alvarez

Tornando, invece, alle indiscrezioni che riguardano la Juventus, secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it in Argentina, il giocatore e il River Plate, al momento, non hanno intenzione di imbastire alcuna trattativa. E, nello stesso tempo, non è stata ricevuta alcuna proposta ufficiale diretta, tramite l’entourage del calciatore o tramite intermediari. Ma gli scout continueranno ad essere presenti sugli spalti del ‘Monumental’ nelle prossime settimane. La concentrazione è tutta rivolta al campo e al finale di stagione, la Liga Professional terminerà il 12 dicembre prossimo.

Una mossa chiara: aspettare di avere un quadro generale e definitivo dei risultati sportivi e personali di Julian Alvarez per poter poi andare ad affrontare eventuali trattative con una base di partenza importante. Successivamente, dunque, verrà valutata la migliore offerta e il miglior progetto sportivo per il 21enne Alvarez.