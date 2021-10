CM.IT | Il Milan, e tutti gli altri, su Alvarez e lo ‘strano’ prezzo del River

Il Milan è andato in missione ad osservare Julian Alvarez: ecco com’è la situazione dell’attaccante del River Plate, seguito dai top club europei

L’attaccante argentino del River appare, Julian Alvarez, seguito dal Milan e non solo: ecco come stanno le cose

Julian Alvarez continua a stupire con prestazioni di altissimo livello e gol, tanti gol. Nell’ultima partita contro il San Lorenzo, il 21 bomber del River Plate ha realizzato una tripletta issandosi, così, in vetta alla classifica dei cannonieri con 10 reti, in coabitazione con Ojeda del Godoy Cruz e Sand del Lanus. Roba da far strabuzzare gli occhi agli osservatori del club europei presenti sugli del ‘Monumental’ di Buenos Aires.

Milan, non sei solo: tutti in Argentina per Alvarez

Come raccolto da Calciomercato.it, non c’erano solo gli osservatori del Milan a vedere da vicino Julian Alvarez, ma tutti quelli dei maggiori top club europei, che hanno appuntato in rosso il suo nome sui propri taccuini. Il River Plate si frega le mani, sapendo di avere in casa un diamante ed è pronto a scatenare l’asta. I ‘Millonarios’, infatti, non ha fissato alcun prezzo per il cartellino: attendono una prima offerta ufficiale per poi decidere se potrà essere quella giusta, oppure no.

Tornando ai rossoneri, non ci sono stati contatti tra tutte le parti in causa e, ad oggi, appare difficile pensare ad un assalto immediato ad Alvarez che, in ogni caso, continuerà ad essere seguito dagli osservatori. Non solo quelli del Milan.