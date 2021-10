CM.IT | Calciomercato Milan, doppio ostacolo per Noa Lang

Milan sempre molto vigile sul campionato belga: l’interesse per Noa Lang è concreto ma il Club Brugge spara alto

Il forte interesse del Milan per Noa Lang non è più una notizia. Ad oggi il talento olandese rappresenta però un obiettivo piuttosto complicato da raggiungere. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, oltre alla concorrenza i rossoneri devono infatti fare i conti anche con le richieste tutt’altro che ‘economiche’ del Club Brugge. In sostanza la società belga chiede sui 30 milioni di euro per il cartellino del fantasista classe ’99 cresciuto nell’Ajax.

Per vedere Noa Lang, fresco di rinnovo fino al 2025, al Milan occorrerebbe quindi che il Brugge abbassi il prezzo, considerato che il club targato Elliott è allergico – fatte salve alcune eccezioni, vedi Tomori – a grosse spese per i cartellini dei calciatori. Non solo comunque Noa Lang: a Massara del Brugge piace anche De Ketelaere, attaccante (ma anche trequartista ed esterno) ventenne che può entrare in corsa per il post Ibrahimovic.