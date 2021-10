Noa Lang del Club Brugge è uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico europeo. Il Milan è molto interessato a lui

L’interesse del Milan per Noa Lang è concreto, come ha confermato il suo agente Bart Baving in esclusiva ai nostri microfoni lo scorso 21 settembre. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, a differenza di quelle circolate nelle scorse ore, ieri non è avvenuto alcun incontro a Casa Milan tra lui e la dirigenza rossonera. Il ragazzo olandese cresciuto nell’Ajax ma esploso al Club Brugge non è stato quindi argomento di discussione con gli intermediari che ieri hanno davvero avuto una chiacchierata con Fredric Massara, in particolare sembra per Yari Verschaeren dell’Anderlecht. Il Ds rossonero continuerà naturalmente a seguire con molta attenzione le prestazioni dell’esterno 22enne, autore di 4 gol e altrettanti assist in questo inizio di stagione, di ben 17 e 11 in quella passata.