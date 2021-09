Noa Lang è uno dei migliori talenti in circolazione. Si parla di un interesse da parte del Milan, ecco a riguardo le parole del suo agente a Calciomercato.it

Ha fatto impazzire il PSG in Champions, dando il via all’azione del gol del definitivo pareggio di Vanaken e sfiorando poi in rovesciata quello del vantaggio. Parliamo di Noa Lang, numero dieci non a caso del Club Brugge dopo una lunga militanza nell’Ajax, ‘colpevole’ – possiamo dirlo visto il suo rendimento delle ultime stagioni – di non aver creduto in lui.

“La cosa buona di Noa è che è molto critico con se stesso – ha esordito il suo agente Bart Baving in esclusiva al microfono di Calciomercato.it – Subito dopo la partita col Paris Saint-Germain ha detto che avrebbe potuto/dovuto fare meglio. Ma è stata un’ottima prestazione di squadra e poi Noa è in grado ormai di giocare un ruolo importante. Se l’indomani tanti club mi hanno telefonato? Be’, ha 22 anni e con i suoi numeri tra gol e assist (4 e 4 già in questo inizio di stagione, 17 e 11 in quella passata, ndr) è normale che molti club si interessino e lo seguano“.

Tra i club interessati al fantasista olandese, c’è anche il Milan: “E’ vero, so che i rossoneri lo apprezzano molto – ha confermato Baving – Ma, ripeto: è normale che un calciatore con le sue statistiche e i suoi numeri possa piacere a tante società. Ora, però, è completamente concentrato sul Club Brugge, vuole diventare di nuovo campione del Belgio”.

Vedendolo giocare, Noa Lang ricorda un po’ il ‘Papu’ Gomez, con il tempo dalla sua – del resto è ‘solo’ un classe ’99 – per poter diventare un giocatore con uno spessore e una carriera di gran lunga superiori a quelli dell’ex Atalanta: “Noa è Noa, ha sempre avuto questo tipo di stile di gioco – ha sottolineato l’agente di Lang a Calciomercato.it – Lavora sempre sodo e ha un’ottima tecnica, dribbling e visione. Inoltre è un eccellente decisore e un rifinitore pulito. E’ anche un giocatore generoso, tutt’altro che egoista. Ho sentito molte persone dire che assomiglia a Neymar, specialmente dopo la partita del PSG”.

Lang ha appena rinnovato col Brugge, che lo ha strappato all’Ajax per circa 6 milioni fino a giugno 2025, ma ovviamente se continua così il futuro sarà per forza di cose in una big. Magari in una big italiana… “Guarda la Serie A e con le qualità che ha può senz’altro giocare nel massimo campionato italiano, così come in quelli più importanti d’Europa”. A ‘consigliargli’ il nostro Paese potrebbe essere il connazionale Teun Koopmeiners, anche lui assistito da Baving e sul finire del calciomercato estivo approdato all’Atalanta: “Sì (ride, ndr), Noa e Teun sono in contatto. Parlano di molte cose…”