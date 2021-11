ESCLUSIVO | Milan, Julian Alvarez a gennaio? Ecco come stanno le cose

Continua ad essere accostato al Milan, in vista anche di gennaio, il giovane attaccante del River Plate, Julian Alvarez: le ultime

Julian Alvarez è uno dei talenti più cristallini del calcio argentino e, com’è normale che sia, diversi top club europei hanno messo gli occhi su di lui. Il 21enne bomber del River Plate ha già messo a segno quindici reti in trentanove presenze accumulate in stagione, ma non ha alcuna voglia di fermarsi.

Prodotto del vivaio dei ‘Millonarios’, Alvarez è un punto fermo della squadra guidata in panchina da Marcello Gallardo. ‘El Muñeco’ gli ha affidato le chiavi dell’attacco della sua squadra e il classe 2000 non sta deludendo la aspettative. Ma per quanto tempo ancora potrà godere delle sue prestazioni? Già nelle scorse settimane, segnalammo la presenza di moltissimi osservatori mandati dai club europei sugli spalti del ‘Monumental’ di Buenos Aires per seguire da vicino il calciatore.

LEGGI ANCHE>>>Milan, Pioli pronto a sorprendere: così contro l’Inter

Calciomercato, Milan-Julian Alvarez: per ora, tutto tace

In questi giorni, invece, è rimbalzata forte la voce di un interessamento concreto del Milan per cercare di strappare al River Plate Julian Alvarez già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non ci sono stati contatti, ufficiali o ufficiosi, tra le parti in causa per discutere della questione. Questo, chiaramente, non esclude che possano esserci nelle prossime settimane, ma ad oggi la situazione è questa. Nel frattempo, però, diversi intermediari si stanno muovendo offrendosi come punto di contatto tra i club e gli agenti, ma dal club rossonero non è arrivata nessuna chiamata diretta per chiedere informazioni o iniziare a pensare ad un proposta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, blitz Marotta: lo porta via al Milan

Il River Plate, nel frattempo, si frega le mani. Il prezzo non è ancora stato fissato, si attende la prima offerta per capire il valore che i club danno ad Alvarez. Da quel momento in poi, il club argentino aprirà le danze e sarà pronto ad ascoltare tutte le proposte che arriveranno sul tavolo. E l’asta sarà pronta a prendere il volo.