Milan, Pioli pronto a sorprendere: così contro l’Inter

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si prepara al meglio in vista della sfida di domani sera contro l’Inter di Simone Inzaghi

Sorride Stefano Pioli. Il Milan in vista della sfida contro l’Inter, di domani sera a San Siro, potrà contare su Ante Rebic. L’attaccante croato è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo e domani – come confermato dallo stesso mister in conferenza stampa – sarà a disposizione. Un recupero prezioso per i rossoneri che hanno dovuto fare a meno dell’ex Eintracht dal match di Verona, per un problema alla caviglia.

Sarà certamente gettato nella mischia a partita in corso e avrà il compito di far rifiatare Rafael Leao, che le ha giocate davvero tutte. Sorride anche Alessandro Florenzi, finalmente a disposizione dopo l’operazione al ginocchio. Pioli dunque non si sentirà più solo in panchina, dalla quale potrà finalmente attingere. L’emergenza è davvero terminata e lo testimonia anche il rientro di Ballo-Toure, in gruppo già da giovedì e pronto a prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez. Nessun dubbio così in difesa, con l’ex Monaco che comporrà il quartetto, davanti Tatarusanu, con Calabria, Tomori e Kjaer.

Milan-Inter, Solito dubbio a centrocampo

Capire quale sarà la coppia di mediani ormai è diventato sempre più complicato.

Sicuro del posto appare essere Franck Kessie, con Bennacer in vantaggio su Tonali. Sulla trequarti, insieme a Saelemaekers e Leao, ci sarà uno tra Brahim e Krunic, con quest’ultimo che sta guadagnando terreno per una maglia da titolare.

In avanti, non c’è alcun dubbio: Zlatan Ibrahimovic sta bene, come ha dimostrato il match contro la Roma, e ha voglia di prendersi il derby da protagonista. Chiaramente Giroud sarà pronto a subentrare dalla panchina.