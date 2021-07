Contatti con club italiani per Julian Alvarez per il quale però si muove l’Orlando City: presentata un’offerta al River Plate

L’Orlando City si muove per Julian Alvarez: secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la franchigia della MLS ha presentato un’offerta di oltre dieci milioni di euro al River Plate per l’attaccante, classe 2000. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciatore però ha intenzione di continuare la sua carriera in Europa: da questo versante ci sono stati contatti anche con club italiani, ma nessuna società del nostro campionato ha la disponibilità economica per far fronte all’investimento richiesta dall’operazione.