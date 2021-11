Calciomercato Inter, blitz Marotta: lo porta via al Milan

L’Inter prova la beffa di calciomercato nei confronti del Milan, Marotta ragiona sull’acquisto di Dani Ceballos dal Real Madrid

Cercato anche dal Milan nelle scorse sessioni di calciomercato, Dani Ceballos ora entra nel mirino dell’Inter.

Il centrocampista spagnolo del Real Madrid, in scadenza di contratto nel 2023, è fuori dalle gerarchie di Carlo Ancelotti e starebbe meditando l’addio. Il giocatore, riporta infatti ‘fichajes.net’, vorrebbe lasciare il Real per avere più continuità e, dopo alcune stagioni difficili in Premier League con l’Arsenal, sarebbe interessato a giocare in Serie A.

Calciomercato Milan e Inter, Marotta ci prova per Ceballos del Real Madrid

Ceballos piace molto anche a Milan e Roma ma, aggiunge il portale spagnolo, ora sarebbe seguito anche dall’Inter, che lo starebbe vagliando solo come potenziale opzione per il mercato invernale. Marotta, nei prossimi mesi, continuerà a seguirlo con attenzione in attesa di capire la fattibilità dell’eventuale affare.

Dal mercato, intanto, il derby domani si sposterà sul campo. A San Siro, alle ore 20.45, è infatti prevista la super sfida per la 12a giornata del campionato italiano.