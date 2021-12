Addio Milan: da Cristiano Ronaldo... con l'ex compagno Donnarumma

Continua il dualismo Navas-Donnarumma al PSG: il portiere italiano nel mirino del top club insieme ad un ex compagno rossonero

“Se ne sapete di calcio perché siete dall’altra parte?”. Uno stizzito Mauricio Pochettino ha abbandonato così la conferenza stampa pre Lens–PSG. A infastidire il tecnico argentino è stata l’ennesima domanda sul dualismo Keylor Navas–Donnarumma.

Già negli scorsi giorni l’ex Tottenham aveva replicato così a Mino Raiola: “Gli agenti pensano che il loro giocatore sia il migliore e che dovrebbe giocare, anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo e le dico di no (ride, ndr). Chi ti sta intorno parlerà con il cuore e perché prova affetto, ma un allenatore non può pensarla allo stesso modo”. Il portiere non è ancora un titolare indiscusso della squadra parigina e l’alternanza con Keylor Navas continua. “Era destino che il mio trasferimento fosse qui, perché mi seguivano da tempo: ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia che mi stanno dando. Spero di ripagarli sul campo con questa maglia, sperando di vincere tanti trofei”, ha dichiarato l’ex Milan alla cerimonia del Pallone d’Oro 2021 dopo il riconoscimento come miglior portiere. Al netto di dichiarazioni e smentite, però, continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato sul suo possibile addio al PSG se la situazione attuale non dovesse cambiare. Nuova ipotesi in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Camoranesi: “Il mio calcio semplice. Italiano, Juve e Alvarez: vi spiego”

Calciomercato, il Manchester United mette nel mirino Donnarumma e Kessie

Come riportato da Calciomercatonews.com, Donnarumma potrebbe fare gola al Manchester United del neo arrivato Rangnick. Il tecnico tedesco è noto per la sua spinta sui giovani e potrebbe approfittare della situazione al PSG facendo un tentativo per portare il classe 1999 nella squadra di Cristiano Ronaldo. De Gea, infatti, è stato spesso messo in discussione negli ultimi anni e più volte vicino a lasciare Manchester. Donnarumma potrebbe inoltre ritrovare un suo ex compagno rossonero, anche lui in scadenza di contratto come il portiere nella passata stagione. Si tratta di Franck Kessie, già accostato anche allo United. Il suo rinnovo con il Milan è sempre più lontano e la società inglese è in agguato. Con la Juventus, già accostata ad entrambi i giocatori, che è dunque avvisata.