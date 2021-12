Senegal, i convocati per la Coppa d’Africa: presente Koulibaly

Senegal, diramata la lista dei convocati per la Coppa d’Africa: presente Koulibaly insieme ad altri tre ‘italiani’

Tra le favorite per la vittoria finale dopo che il trionfo è mancato proprio per un soffio nell’ultima edizione, il Senegal si presenta in Camerun con i favori del pronostico. La squadra di Cisse è certamente una delle grandi candidate alla vittoria della Coppa d’Africa e punta a conquistare il suo primo titolo continentale dopo la finale persa contro l’Algeria nel 2019. E tra i convocati ci sono anche quattro ‘italiani’. Su tutti confermato Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale del Napoli, che sta recuperando da un infortunio, in Camerun ci sarà e guiderà la difesa dei Leoni di Teranga.

Koulibaly non è però l’unico giocatore della Serie A ad entrare a far parte della lista dei convocati del ct Cisse. Nell’elenco ci sono infatti anche Fode Ballo-Toure del Milan e Ibrahima Mbaye del Bologna, oltre all’attaccante del Cagliari Keita Balde. Della rosa poi fanno parte vere e proprie stelle del calcio internazionale, come il portiere del Chelsea Mendy, il centrocampista del Psg Gana Gueye e l’attaccante del Liverpool Sadio Mane. Anche per questo motivo la squadra si presenta in Camerun tra le favoritissime per la vittoria finale.

Coppa d’Africa, i convocati del Senegal

Questo l’elenco dei 27 giocatori convocati per la competizione che prenderà il via il prossimo 9 gennaio. Il Senegal è inserito nel gruppo B con Zimbabwe, Guinea e Malawi e disputerà la sua prima gara il 10 gennaio contro lo Zimbabwe a Bafoussam.

Portieri: Mendy (Chelsea), Gomis (Rennes), Dieng (Qpr).

Difensori: Koulibaly (Napoli), Ballo-Toure (Milan), Kouyate (Crystal Palace), Diallo (Paris Saint-Germain), Mbaye (Bologna), Bouna Sarr (Bayern Monaco), Seck (Royal Antwerp), Ciss (Nancy), Cisse (Olympiacos).

Centrocampisti: Gueye (Paris Saint-Germain), Loum (Alaves), Mendy (Leicester), Gueye (Olympique Marsiglia), Pape Sarr (Metz), Name (Paris FC), Lopy (Sochaux).

Attaccanti: Mane (Liverpool), Dia (Villarreal), Keita Balde (Cagliari), Dieng (Olympique Marsiglia), Thiam (Kayserispor), Diedhiou (Alanyaspor), Diallo (Strasburgo), Ismaila Sarr (Watford).