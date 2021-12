Le ultime sugli infortunati del Napoli di Spalletti da Koulibaly a capitan Insigne

Spalletti, squalificato due turni, è in piena emergenza. Il report ufficiale del Napoli, che già deve fare a meno di Anguissa e Osimhen, in merito agli infortunati è ‘pesante’. Si parte da Koulibaly, il quale ieri contro il Sassuolo “ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro”. Il centrale ivoriano dovrà stare fermo per circa un mese, giusto in tempo magari per andare in Coppa d’Africa.

Per quanto riguarda Fabian Ruiz, invece, “tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro”. Non sta bene nemmeno capitan Insigne, per il capitano “Contrattura del soleo sinistro.

“I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie – aggiunge la nota del club azzurro – Fabian Ruiz e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato” contro l’Atalanta.