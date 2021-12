Da Zakaria a Lacazette fino all’ex Rudiger e all’impossibile Mbappe, ecco le ‘occasioni’ a costo zero che propone il calciomercato estero

Di occasioni a zero non ce sono solo in Italia, anzi in verità sono molto di più e di maggiore qualità quelle all’estero. Ovvero tra Spagna, Germania, Francia e soprattutto Inghilterra, anche se molte di esse sono fuori portata per i club italiani. Inclusi i ‘grandi’ come Inter, Milan e Juventus, comunque attivissimi su questo fronte nonostante le difficoltà del caso.

Calciomercato Inter, Onana a zero. Marotta punta anche Ginter: lo ‘porta’ Calhanoglu

Partiamo dalla capolista, l’Inter. Che il primo affare a zero dall’estero è già vicina a piazzarlo: il nome è quello di Onana, portiere camerunense in scadenza con l’Ajax. Non è ancora fatta come sostengono in molti, ma l’operazione è ben intavolata. Onana è il prescelto dei nerazzurri per l’eredità di Samir Handanovic. Ma non finisce qui, perché lo ‘specialista’ Marotta fiuta altri acquisti senza esborso per il cartellino: su tutti Ginter dello Schalke 04, assistito dallo stesso agente di Hakan Calhanoglu… Di recente è stato poi proposto ai dirigenti nerazzurri il francese Alexandre Lacazette, in scadenza con l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Pogba e Rudiger ‘suggestioni’. Concreto l’interesse per Zakaria

Lacazette è stato accostato pure a Milan e Juve, con quest’ultima decisamente più orientata verso profili più giovani e poco costosi, lato ingaggio soprattutto. Ecco spiegato il fortissimo interesse per Zakaria (piace anche alla Roma) e Boubacar Kamara (c’è anche il Milan), rispettivamente in scadenza con Borussia M’Gladbach e Marsiglia, e perché il ritorno di Paul Pogba è oggi poco verosimile. Il transalpino in scadenza col Manchester United prende più di 15 milioni netti e ne vorrà senz’altro di più dal nuovo club, senza contare le commissioni per Raiola. Discorso simile per Antonio Rudiger, destinato a un top club (Real favorito) se non rinnova col Chelsea, e Ousmane Dembele del Barcellona: lo stipendio del connazionale di Pogba raggiunge i 12 milioni di euro…

I bianconeri sono ancora troppo scottati dai flop Ramsey e Rabiot: sbagliare è umano, perseverare sarebbe diabolico. Un nome valido tra quelli a zero è poi quello di Axel Witsel: il belga è stimato da Allegri, anche se i quasi 33 anni sono un freno all’affare. Sempre per il centrocampo, piace non poco Corentin Tolisso del Bayern.

Calciomercato Milan, tentazione Isco. Kjaer può dare una mano per Christensen

A proposito di suggestione, spostandoci però sul Milan, resiste sempre quella rappresentata da Isco. Trent’anni ad aprile, lo spagnolo del Real appare in netta parabola discendente ma alle giuste cifre i rossoneri potrebbero farci un pensierino. Per la difesa ha preso quota nelle ultime settimane il nome di Christensen, amico e compagno in Nazionale di Simon Kjaer. Magari una buona parola può metterla proprio il centrale della squadra di Pioli, anche se per il difensore ‘precario’ del Chelsea servirebbe uno sforzo economico non indifferente per strapparlo alla concorrenza. Detto di Kamara dell’OM, per l’attacco Massara e Maldini valutavano il 23enne del Nantes Kolo Muani, accordatosi però con l’Eintracht.

Calciomercato, Mbappe il Re dei futuri svincolati. Ci sono anche Cavani e Suarez

Il Re dei futuri svincolati è senza dubbio lui, Kylian Mbappe. Irraggiungibile per la Serie A, non per il Real Madrid che rimane il grande favorito al suo ingaggio a costo zero. A costo zero si fa per dire… Ma sulla lista figurano anche altri nomi prestigiosi come Luis Suarez ed Edinson Cavani, con il primo vicino alla Juve un anno e mezzo fa e il secondo riaccostato ai bianconeri in queste settimane. Poi Di Maria, Luka Modric, l’ormai strafinito Gareth Bale. Via via tutti gli altri, da Grillitsch che potrebbe arrivare alla Roma a gennaio, a Jesus Corona, passando per Denayer, Lingard, Mazraoui (Raiola lo offre pure in Italia), Sule, Azmoun, Aurier, Sergi Roberto, Marcelo, Kramaric, Felipe, Hector Herrera, Januzaj, Origi e Zagadou.