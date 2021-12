CM.IT | L’Inter non è sola: prepotente ritorno di fiamma per Onana

Le ultime di Calciomercato.it sul possibile arrivo di Onana all’Inter a parametro zero: ritorno di fiamma per il portiere

Si avvicina l’ora della verità per il primo potenziale colpo dell’Inter in vista della nuova stagione. Dopo essersi sfiorati ieri nell’urna di Nyon, i destini di Andre Onana e del club nerazzurro potrebbero incontrarsi definitivamente a partire da gennaio 2022, quando il portiere sarà libero di firmare per una nuova squadra, ma la strada presenta ancora qualche curva da affrontare

Come anticipato nelle scorse settimane, tra metà dicembre e la fine dell’anno solare l’agente del portiere dell’Ajax è atteso in Italia per nuovi colloqui con Ausilio e Marotta, ma ancora non si può parlare di una trattativa definita in ogni suo dettaglio. L’offerta da circa 3 milioni di euro a stagione abbinata al blasone del club ha sicuramente affascinato il ragazzo che, tuttavia, vista la scadenza del contratto a giugno 2022 ha ricevuto chiamate da almeno altri sei club. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che la strada per i nerazzurri è abbastanza in discesa, ma per arrivare al traguardo finale bisognerà fare molta attenzione agli specchietti retrovisori.

Calciomercato Inter, Marotta in vantaggio nella corsa a tre per Onana

Stando a quanto appreso, ci sono due club che non hanno ancora mollato la presa sul venticinquenne dell’Ajax e che riscontrano i suoi favori. In questa congiuntura finanziaria, il Barcellona sta prendendo seriamente in considerazione la cessione di Ter Stegen, molto apprezzato dal Bayern Monaco, ma non solo. Non a caso, di recente la dirigenza catalana ha riallacciato i contatti con l’entourage del grande ex, per ribadire il proprio interessamento e mettere sotto contratto Onana a costo zero. Dopo l’arrivo di Rasmussen, l’Arsenal si è tirato fuori dalla corsa, ma la pista francese (Monaco o Lione) non è ancora del tutto tramontata. Corsa a tre, dunque, che vede l’Inter ancora favorita, ma non ancora vittoriosa.