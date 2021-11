Calciomercato Inter, cifre e tempistiche del colpo a zero

Da sempre molto vigile sul calciomercato dei parametro zero, Beppe Marotta sta lavorando da tempo per alcuni profili da Inter

Reduce dalla doppia vittoria contro Napoli e Shakhtar, l’Inter ha festeggiato la qualificazione agli ottavi di Champions ed è rientrata in corsa nella lotta scudetto, ma non perde di vista nemmeno le dinamiche di mercato.

Giuseppe Marotta ©️ LaPresse

Nonostante il tesoretto derivante dal passaggio del turno, la dirigenza nerazzurra è sempre molto vigile sul calciomercato dei parametro zero e su quello dei prestiti. Tanti sono i profili attenzionati da Ausilio e Marotta, in ogni reperto. Per quanto riguarda la porta, il nome che mette d’accordo un po’ tutti resta quello di Andre Onana. In scadenza a giugno 2022, il camerunense è tornato in campo in Champions contro il Besiktas. Una partita vinta dall’Ajax.

LEGGI ANCHE >>> Arriva la firma con l’Inter, Juventus bruciata

Calciomercato Inter, ecco il piano per Onana

Una gara alla quale ha assistito dal vivo anche l’agente del portiere, che ne ha approfittato per fare il punto della situazione con il suo cliente, secondo quanto appreso da Calciomercato.it. Con un’offerta da circa 3 milioni di euro a stagione, i nerazzurri hanno fatto passi fondamentali verso la fumata bianca. La concorrenza francese, inglese e spagnola resta, ma a partire da metà dicembre, quando il procuratore del 25enne sarà in Italia, potrebbe esserci lo sprint decisivo.